Mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sowie einer bilanziell hundertprozentigen Deckung des Strombedarfes aus erneuerbaren Energien, wurde in Österreich die europäische Richtlinie (2018/2001) in nationales Recht, das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) umgesetzt. Eine bilanziell 100-prozentige Deckung des Strombedarfes bedeutet eine zusätzliche Produktion von jährlich ca. 27 TWh aus erneuerbaren Energiequellen. Für den erforderlichen Ausbau an erneuerbaren Energieträgern wird ein Invest- Volumen von 20-27 Milliarden Euro prognostiziert.

Bereits mit der Novelle des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationgesetz (ElWOG) aus 2017 wurde die gemeinschaftliche Nutzung von Erzeugungsanalgen innerhalb einer Liegenschaft ermöglicht (z.B.: PV-Anlage auf einem Mehrparteienhaus). Durch die Verabschiedung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurde nun die rechtliche Basis für die Gründung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften geschaffen.