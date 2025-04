EcoMate verbessert die Wärmeeffizienz durch die Erfassung wichtiger Daten wie Vorlauf-, Rücklauf-, Wasser- und Außentemperaturen, die in die EcoMate-Cloud hochgeladen werden. KI-Algorithmen analysieren die Belegungsmuster von Gebäuden und optimieren den Kesselbetrieb auf der Grundlage von Wettervorhersagen und der Wärmekapazität des Gebäudes. Durch die Integration eines intelligenten Außensensors, der die Messwerte des vorhandenen Außensensors überschreibt, passt EcoMate die Kesselsteuerung an, um maximale Effizienz zu erzielen. Nutzer*innen können die Leistung überwachen und die erzielten Energieeinsparungen in Echtzeit über eine Weboberfläche verfolgen.