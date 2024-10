Neue Partnerschaften, Initiativen und natürlich auch Produkte hatte Panasonic Heating & Cooling Solutions auf der diesjährigen Chillventa dabei. Auf einer Pressekonferenz sprachen Vertreter des Unternehmens sowie seines Partners tado° über neue Entwicklungen für die Nutzung erneuerbarer Energien und HLK-Lösungen für Wohn- und Gewerbegebäude in ganz Europa.

Hiroshi Komatsubara, Leiter des HVAC-Geschäfts von Panasonic in Europa, bekräftigte zunächst die Orientierung von Panasonic am Green Deal der EU, der bis 2030 42,5 Prozent erneuerbare Energien und bis 2050 eine CO 2 -neutrale Energieversorgung vorsieht. Anschließend stellte er die Big Aquarea T-CAP M-Serie, ein R290-Wärmepumpensystem mit natürlichem Kältemittel für Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude vor. Die Geräte sind in den Größen 20, 25 und 30 kW erhältlich und können in Kaskade bis zu 300 kW leisten. Dadurch wird die Anzahl der Außengeräte in Mehrfamilienhäusern und kleineren Geschäftsgebäuden reduziert und eine platzsparende Lösung ermöglicht. Die Modelle werden ab November 2024 erhältlich sein.