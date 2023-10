Ein internationales Pilotprojekt der besonderen Art fand im letzten Studienjahr an der FH Burgenland statt. Mitarbeitende der Purmo Group, Experte in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche, absolvierten ein Gebäudetechnik-Schulungsprogramm, das FH-Lehrende entwickelten und auch vermittelten.



„Die Weiterbildung stärkt bei unseren Mitarbeitenden die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in ihren Funktionen jetzt und in Zukunft hervorragende Leistungen zu erbringen. Sie stellt sicher, dass ihre Kenntnisse und ihr Fachwissen relevant, konsistent und nachhaltig sind“, sagt Lesia Gibbons, Leiterin der Abteilung Organisationsentwicklung der Purmo Group. Mehr als 3.000 Mitarbeitende sind im Unternehmen in 24 Ländern, darunter auch Vogel & Noot in Österreich, in den Bereichen Climate Solutions und Climate Product and Systems tätig. Hauptsitz der Purmo Group ist in Helsinki.