Erlauben Sie mir, drei Dinge aufzuzählen, die gefehlt haben zur Perfektion – samt einer Einschätzung zur Umsetzbarkeit.

Die 2-Stufler: Naturgemäß lädt die Frauenthal nur jene Industrien ein, die den 3-stufigen Vertriebsweg bevorzugen. Nun ist aber ein großer Teil des Kesselmarktes nach wie vor 2-stufig, auch viele relevante Player aus dem Wärmepumpen-Sektor vertreiben direkt. Gerade diese Bereiche sind heuer angesichts der Neubauflaute enorm wichtig. Kesseltausch und Heizungssanierung versprechen bessere Ergebnisse als Hinterwand und Sanitär. Wenn sich das für die Frauenthal Expo 2026 lösen ließe und der Heizungsmarkt voll abgebildet werden könnte, das wäre eine echte Sensation. Aber Sie sehen: In dem Satz sind drei Konjunktive enthalten. Ich glaube, das wird im hättiwari-Bereich bleiben.

Die Kärntner: Einer muss immer der Letzte sein, so ist das nun mal im Wettbewerb. Warum gerade die Kärntner Kunden am stärksten ausgelassen haben, war ein unterhaltsames Gesprächsthema am Rande der Expo. Das wird sich lösen lassen, schon alleine aus sportlichem Ehrgeiz heraus. Wetten dass 2026 die Kärntner alles daran setzen werden, die rote Laterne an Messebesuchern einem anderen Bundesland umzuhängen?

Das Alkoholverbot: Es gab Zeiten, da hieß die ehemalige Fachmesse Aquatherm in der Branche nur mehr „Alkotherm“. Weil in den alten Wiener Messehallen samt Praterbuden rundherum mehr getrunken als übers Geschäft geredet wurde. So mancher Besucher und Aussteller fühlte sich auf der Frauenthal Expo, insbesondere am Donnerstag mit der großen Hallenparty am Abend, in vergangene Alkotherm-Zeiten zurückversetzt. Jeder Besucher kann eine andere Begebenheit dazu erzählen, und keine ist es wert öffentlich wiedergegeben zu werden, schon alleine um die Betroffenen zu schützen.



Nun ist Österreich ein Land, in dem die Droge Alkohol so selbstverständlich ist, dass eine Partei mit Bier im Namen und Bier als Programm bei der Nationalratswahl antreten will. Nur ist der Parteivorsitzende klug genug, um sich nie angetrunken in der Öffentlichkeit erwischen zu lassen: Dann wärs schnell vorbei mit dem sauberen, lustigen Image.

Ein ähnlich kontrollierter Umgang mit dem Alkohol wäre für die nächste Frauenthal Expo sinnvoll. Alkoholverbot brauchte es wohl nicht: Das eine oder andere gemeinsame Glas (das auch der Autor dieser Zeilen sehr gerne genießt), vielleicht auch mal eins mehr mehr beim Feiern - aber klare interne Richtlinien für den Umgang mit Alkohol und ein wachsames Auge auf gefährdete und gefährdende Personen.

Eine Messe muss eine Business-Plattform bleiben, wenn sie die nüchterne Mehrheit abholen will.