Die Sonden werden über Leitungen zum größten Anergienetz Österreichs verbunden. Dieses transportiert die Erdwärme zu allen Gebäuden im Quartier. Über die Sonden gelangt die Erdwärme mit 5 bis 19 Grad Celsius in die hauseigenen Wärmepumpen. Diese heben die Temperatur weiter an. Der Strom für die Wärmepumpen wird unter anderem direkt aus den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude gewonnen. Darüber hinaus sind alle Gebäude an das Fernwärme- und Stromnetz angeschlossen. Damit soll die Versorgungssicherheit auch an Tagen mit wenig Sonne oder niedrigen Temperaturen gewährleistet werden.

Für die Heizung der Wohnungen kommen Flächenheizsysteme, wie zum Beispiel Fußbodenheizungen zum Einsatz. Diese Flächenheizungen werden abhängig von der Außentemperatur mit maximal 37°C betrieben. Im Sommer wird die überschüssige Wärme aus den Gebäuden abgeführt und über Sonden unter den Gebäuden im Erdreich gespeichert. Im Winter wird diese Wärme dem Erdreich wieder entzogen und über eine Wärmepumpe zum Heizen genutzt. Ein Großteil der Heizenergie kann damit aus lokalen Ressourcen gewonnen werden. Zusätzlich wird die Abwärme, welche den Gebäuden im Sommer entzogen wird, direkt mittels Wärmepumpe für die Produktion des Warmwassers für das Quartier verwendet.





