In Österreich wartet der Markt weiterhin auf neue Bundesförderungen für den Heizungstausch. Wie würde eine sinnvoll ausgestaltete Förderung Ihrer Meinung nach aussehen? Viele Stimmen fordern etwa ein degressives Modell.

Ortner: Schöner finde ich die Formulierung „Geschwindigkeitsbonus“. Man könnte etwa bei 50 Prozent Förderung starten und in einer ersten Phase 15 bis 20 Prozent Bonus geben. So ist der Unterschied zu den bisherigen 75 Prozent nicht so groß und gleichzeitig wird klar: Die Zuschüsse sinken. Das bringt die Förderlandschaft wieder geordnet auf ein niedrigeres Niveau. Die eigentliche Herausforderung ist nicht nur die absolute Förderhöhe. Endkunden brauchen Sicherheit, dass sie jetzt eine gute finanzielle Entscheidung treffen. Viele hält das Hin und Her in der Förderpolitik davon ab, sich zu entscheiden. Wir hoffen sehr, dass unsere Branche hier von der Politik gehört wurde. Was man als Außenstehender verstehen muss: Die Nachfrage ist ein zartes Pflänzchen. Kein Kunde muss seine Heizung gezwungen heuer tauschen, solange sie noch funktioniert. Jedes Signal hat sofort unmittelbare Auswirkungen. Damit muss man verantwortungsvoll umgehen.

In der Zwischenzeit sind noch zehntausende Registrierungen für die Kesseltausch-Förderungen 2024 offen. Mit welchem Mitnahmeeffekt rechnen Sie hier für die Branche?

Ortner: Es stehen viele Anlagen, bei denen sich die Kunden mit der Förderregistrierung bereits für ein System entschieden haben, vor der Umsetzung. Das erste Quartal 2025 war noch mitten im Winter, da mussten die Öltanks erst einmal leer werden. Jetzt kommt sicher noch vieles nach. Wie viele der Registrierungen tatsächlich realisiert werden, ist noch offen. Ich glaube aber, dass viele Förderwerber ihre Modernisierung umsetzen werden – vor allem, wenn bald eine neue Förderrichtlinie beschlossen ist und absehbar ist, dass die bisherigen Konditionen sehr attraktiv waren. Jetzt, wo der Winter vorbei ist, hat auch das Handwerk wieder mehr Kapazitäten. Wichtig ist es, dass die Kunden mit gesicherten Förderungen sich frühzeitig beim Installateur melden – denn die Kapazitäten sind endlich und wenn alle ihre Registrierungen tatsächlich umsetzen, wird es zum Schluss hin eng.

