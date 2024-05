Der Bedarf an qualifizierten Wärmepumpeninstallateur*innen ist hoch und wird weiterwachsen. Für Installateur*innen bieten sowohl der Wärmepumpenverband als auch Bildungseinrichtungen, wie das WIFI oder das Austrian Institute of Technology (AIT), verschiedene – modulare – Zusatzausbildungen an. Im Juni und Oktober bietet der Verband Wärmepumpe in Zusammenarbeit mit dem AIT beispielsweise einen zweitägigen Kurs „Systemtechnik Wärmepumpe“ an, die sich mit dem neuesten Stand der praktischen Umsetzung von Wärmepumpenanlagen befasst.



Kurse zur Wärmepumpentechnik, die Komponenten von Wärmepumpen, die Funktionsweisen von Kältekreisläufen sowie Kältemittel oder die richtige Planung auf dem Ausbildungsplan werden ebenso angeboten wie Kurse zu gültigen Vorschriften, Gesetze und Normen für die Ausstellung der erforderlichen Bestätigungen. Details zum Ausbildungsprogramm sind unter waermepumpe-weiterbildung.at oder auf der Vereinshomepage waermepumpe-austria.at abrufbar. Eine Investition in die Zukunft zahlt sich immer aus. Das Arbeitsmarktservice unterstützt das Engagement von Unternehmen und Arbeitnehmern mit einem breiten Förderangebot.