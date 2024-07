Der neue Lehrberuf wird für ganz Österreich in der Landesberufsschule Zistersdorf im niederösterreichischen Weinviertel angeboten werden. Die erste Klasse für Fernwärmetechnik startet im September 2024, an der Berufsschule wird bereits an der Ausstattung gearbeitet. Die Lehrpläne stehen, insgesamt sollen im ersten Lehrjahr 24 Lehrplätze zur Verfügung stehen. „Durch den Fernwärme-Ausbau entstehen neue Jobs“, freut sich Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas Wärme (FGW).



„Die Lehre ist eine Ausbildung, die alle Chancen offen hält“, betont Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien: „Vor allem eine Lehre in einem Green Job ist zukunftsträchtig, denn die Nachfrage nach Fachkräften in nachhaltigen Sparten steigt. Deshalb freue ich mich besonders über den neuen Lehrberuf der Fernwärmetechnikerin beziehungsweise des Fernwärmetechnikers.“





