Die AK Wien ortet drei große Schwächen in der österreichischen Energieversorgung: Erstens kommt die Energie zu fast zwei Dritteln aus Öl, Gas und Kohle. Zweitens macht sich Österreich so von Ländern wie Russland abhängig. Drittens geht damit ein Risiko von Lieferausfällen oder großen Preisschwankungen einher.



Die Arbeiterkammer will daher den Ausbau erneuerbarer Energien mit dezentralen Lösungen, Speichern und Netzen fördern – und die Kosten gerechter als bisher verteilen. Während Formen nicht gewinnorientierter Energiegemeinschaften untersützt werden sollen, will die AK Wien Energieunternehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen. Die sichere, leistbare und nachhaltige Energieversorgung für alle bekomme so rechtlich Vorrang vor der Gewinnorientierung.