Der 28-Jährige ist einer von rund 300 lizenzierten ÖGNI-Consultants in Österreich. Bereits während seines Studiums Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien beschäftigte sich Patrick Strohmeier damit, wie der Umgang mit der Umwelt und die Nutzung von Ressourcen nachhaltig geplant, organisiert und gestaltet werden kann. „Bei LZH wollen wir gesellschaftliche Verantwortung durch nachhaltiges Bauen übernehmen. Als ÖGNI-Consultant kann ich bereits in der Vorentwurfsphase der Planung unserer Projekte – also wesentlich frühzeitiger als bisher – mitwirken und Nachhaltigkeitspotenziale stärker ausschöpfen“, betont Strohmeier.



>>> Das Gebäude als Rohstoffbank



Darüber erhöht die Weiterbildung von Strohmeier die Transparenz und Sicherheit des Unternehmens für Investor*innen, die mit der Einhaltung der EU-Taxonomie-Kriterien einhergehen. „Damit leisten wir einen aktiven Beitrag, die Attraktivität unseres Produkts weiter zu steigern und deren langfristige Wertsteigerung zu gewährleisten“, so Lughammer. Projekte, die nach EU-Taxonomie-Standards entwickelt werden, tragen nachweislich zur Erreichung wichtiger Umweltziele bei und minimieren Risiken im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutzregulierungen.