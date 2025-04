Unter diesen Annahmen haben Haushalte in Tirol die besten Bedingungen. Wenn man Landesförderung und Bankkredit kombiniert sowie die Eigenmittel von 10.000 Euro zu den Gesamtkosten hinzuzählt, kommen Haushalte in Tirol im günstigsten Fall in Summe auf rund 86.000 Euro an Gesamtkosten. Im Vergleich tun sich bei den weiteren Bundesländern breite Differenzen auf:

Ohne jegliche Landesförderung entstehen Gesamtkosten in Höhe von 195.000 Euro. Das wiederum bedeutet, dass im Rechenbeispiel Haushalte in Oberösterreich mit der geringsten Unterstützung etwa doppelt soviel für die Sanierung und Heizkesselumstellung zahlen, wie jene in Tirol mit der höchsten Unterstützung.

Für die Beispielsanierung wäre bis einschließlich 2024 noch ein Einmalzuschuss des Bundes in Höhe von 50 Prozent der Kosten, also 32.500 Euro, gewährt worden. Hinzu gekommen wäre der Zuschuss für die Erdwärmepumpe in der Höhe von 23.000 Euro, was insgesamt einen Zuschuss in der Höhe von 55.500 Euro ergeben hätte. Der Rest der Projektkosten wäre über die Eigenmittel und einen zusätzlichen Bankkredit in der Höhe von 44.500 Euro finanziert. Dieser würde wiederum zu einer Laufzeit von neun Jahren und einem Kreditrückzahlungsbetrag von rund 54.000 Euro und damit inklusive der zum Projektzeitpunkt eingesetzten Eigenmittel zu Gesamtkosten von rund 64.000 Euro führen.