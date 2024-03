In den einzelnen Bundesländern gibt es aber nicht nur Einmalzuschüsse, sondern auch die Möglichkeit, geförderte Kredite zu erhalten. Das Burgenland und Niederösterreich setzen stark auf dieses Modell. Somit wird auch für Menschen, die die hohen Investitionssummen nicht vorab finanzieren können, eine Möglichkeit geschaffen. Global 2000 spricht sich hier für Wahlfreiheit aus: „Es sollte Fördermöglichkeiten in allen Bundesländern, sowohl für Bürger*innen, die Kredite benötigen, als auch für jene, die etwas angespart haben, geben. Kritisch sind auch die beschränkten Fördertöpfe. So kann es sein, dass attraktive Förderungen rasch aufgebraucht sind und nicht alle zum Zug kommen,“ so Wahlmüller.

>> Kritischer sieht das EWP übrigens Hoval-Chef Christian Hofer. Zum Interview geht's hier.

Gleichzeitig weist Global 2000 darauf hin, dass nicht gesichert ist, dass diese hohen Förderungen dauerhaft bereitgestellt werden – in Anblick der Nationalratswahlen im Herbst ist das durchaus berechtigt. Um eine planbaren Energiewende zu schaffen, wird ein rechtlicher Rahmen benötigt, der bis 2040 sicherstellt, dass Gebäude saniert und fossile Heizkessel getauscht werden (wie auch die neue EU-Gebäuderichtlinie vorschreibt).



Das von der Bundesregierung großteils abgesagte Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) ist laut der Umweltschutzorganisation daher nach wie vor notwendig. Allerdings haben auch die Bundesländer Spielräume: „Jedes einzelne Bundesland ist jetzt gefordert, einen klaren Ausstiegsplan aus fossilen Heizgeräten festzulegen und rechtlich verbindlich zu verankern", schließt Wahlmüller.