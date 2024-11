Isoplus ist nur die jüngste Ergänzung im Viessmann-Portfolio, das seit dem Verkauf der Viessmann Climate Solutions an Carrier, unter dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen” eine neue Ausrichtung erfahren hat. Alleine im Oktober erweiterte die Gruppe dreimal.

Mitte Oktober übernahm Viessmann das Münchner Wertpapierinstitut Do Investment und benannte es in FGTC Investment um. Zuvor von der Familie Dornier geführt, ist FGTC Investment auf die Beratung mittelständischer Unternehmerfamilien, Stiftungen und Institutionen spezialisiert. Neben der Finanzportfolioverwaltung liegt der Schwerpunkt auf diversifizierten Agrar- und Forstinvestments in Europa und Südamerika.

In einem Konsortium gemeinsam mit der Investmentholding Armira folge Ende Oktober eine Minderheitsbeteiligung am europäischen Pharmaentwickler und -hersteller PharOS. Das Pharmaunternehmen entwickelt, produziert und liefert Generika, rezeptfreie Arzneimittel und sogenannte “Value-Added-Medicines”. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe Athens ist insbesondere auf schwierig herzustellende Generika in kritischen Behandlungsfeldern spezialisiert.

Mit der Übername von Gritec holte Viessmann den größten Lösungsanbieter für schlüsselfertige Technikgebäude und -stationen für Energie-, Wasser- und Industrie-Infrastruktur in Deutschland ins Boot. Das Unternehmen ist Experte für intelligente Infrastrukturlösungen und Komponenten für die Transformation hin zu einem dezentralen und grünen Energienetz.