Meinung : Was würde Andi Babler zu den Bruttopreisen für Sanitärprodukte sagen?

Seit Kludi seine unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise im April um 25 Prozent gesenkt hat, ist die seit langem schwelende UVP-Diskussion in der Sanitärbranche neu eröffnet. Fast gleichzeitig hat der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler das "Recht auf ein analoges Leben" ohne Preisaufschlag gegenüber online-Käufen in sein Programm aufgenommen. Das hängt in gewisser Weise zusammen, findet zumindest TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits.