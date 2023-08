Mit 1. November 2023 ergänzt Harald Hotop die Geschäftsführung von Kludi. Er bildet künftig gemeinsam mit Frank Holtmann-Wibberich und Can Yildirim, der ebenfalls zum 1. November 2023 zum Geschäftsführer berufen wurde, das Führungsteam.

Der 48-Jährige wechselt von der Kölner Megabad GmbH, wo er seit 2019 als Geschäftsführer tätig gewesen ist, zum Armaturenhersteller mit Stammsitz in Menden. "Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl in der Sanitärindustrie als auch im Fachgroßhandel ist Harald Hotop die ideale Ergänzung für die Geschäftsführung, um im Team mit Frank Holtmann-Wibberich und Can Yildirim die Transformation von Kludi weiter voranzutreiben", betont Abdallah Massaad. Er bringe profunde Markt- und Branchenkenntnis mit: Beste Voraussetzungen, um Kludi "nachhaltig als zuverlässigen und berechenbaren Marktpartner zu etablieren".



Nach ersten beruflichen Stationen in internationalen Beratungsunternehmen war Harald Hotop in verschiedenen Funktionen für Ideal Standard tätig gewesen, bevor er in die Geschäftsführung von Megabad eintrat.

"Ich freue mich sehr auf die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, die eingeleitete Transformation des Unternehmens und der Marke Kludi gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich voranzubringen“, erklärt Harald Hotop. „Wenn wir alle gemeinsam anpacken, sehe ich bei Kludi sehr großes Potenzial, um mit der Unterstützung unseres Gesellschafters mittelfristig einer der wichtigen und innovativsten Player in der Badbranche in Europa zu werden."