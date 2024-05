Der Auslöser für die aktuelle Diskussion war die Entscheidung von Kludi, die Bruttopreise mit April 2024 pauschal um 25 Prozent zu senken. Sowohl die Höhe der Absenkung als auch die Entscheidung, die UVP-Reduktion linear über alle Produkte durchzuführen, sorgte für Aufsehen. Als Vorreiter sieht sich Kludi dennoch nicht, denn Bruttopreisabsenkungen gab es von verschiedenen Herstellern in den letzten Jahren immer wieder – doch meist eben nur für einzelne Produktgruppen, in Zusammenhang mit Relaunches bestehender Segmente oder in deutlich geringerer Form. Erwähnenswert ist dabei vor allem Keuco: Der Möbel-Spezialist und Bad-Komplettanbieter senkte seine UVPs schon zu Beginn des Jahres um 15 Prozent, und zwar wie jetzt Kludi linear über alle Produkte.



Während Keuco lediglich von einer taktischen Entscheidung spricht, die nötig war, argumentiert Kludi deutlich ausführlicher: „Unser Ziel war es, die Bruttopreisabsenkung so einfach wie möglich für alle Beteiligten zu gestalten.“ Was die Auswirkungen auf die tatsächlichen Marktpreise anbelangt, verweist der Armaturenspezialist kartellrechtlich korrekt auf die nächste Vertriebsstufe: „Die Entscheidung, ob, wann und wie die Absenkung umgesetzt wird, liegt alleine in der Verantwortung des Großhandels“. Kludi betont, diesen Schritt explizit zur Stärkung des 3-stufigen Vertriebswegs gegenüber den anderen Vertriebsschienen gesetzt zu haben: „Wir wollten die Kludi-Produkte für Endverbraucher*innen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wieder attraktiver gestalten. Durch die Bruttopreisabsenkung wollten wir dem 3-stufigen Vertriebsweg die Möglichkeit schaffen, auch mit Markenprodukten gegenüber anderen Vertriebskanälen konkurrenzfähig zu bleiben.“