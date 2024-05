Wie lauten denn die Meinungen im Großhandel? Ich höre, dass manche ganz froh über die hohen Bruttopreise sind, weil es noch genug Installateur*innen gibt, die diese durchsetzen können. Dann verdienen ja alle sehr gut.



Heinze: Das ist die eine Meinung, richtig. Ein weiteres Argument, das vor allem in Deutschland stark verbreitet ist, lautet: Ich mache als Großhändler nichts, was meiner größten Kundenklientel nicht recht ist. Und der Installateur legt nun mal Wert auf hohe Margen bei den Produkten. Daher wird auch vom Großhandel außer Einzelaktionen, die wir beispielsweise als Sanitär Heinze mit der Anpassung der Preise für Handelsmarken gesetzt haben, nichts kommen.



Warum wird das in Deutschland anders gesehen? Dort hat der Großhandel doch eine deutlich stärkere Position gegenüber Industrie und Verarbeitern am Markt als in Österreich und könnte Änderungen leichter durchsetzen.



Heinze: Ich sehe es vielmehr so, dass die Industrie in Deutschland viel weniger aktiv im Vorvertrieb am Installateur dran ist als in Österreich. Daher sind wir in Österreich als Händler auch viel stärker von den unverbindlichen Industriepreislisten abhängig als anderswo. Außerdem ist die Marktdominanz der großen Händler in Deutschland noch viel stärker – das heißt aber auch, dass alte Traditionen noch mehr in Stein gemeißelt sind und weniger Veränderungswille da ist.



Die Eigenmarken der Großhändler haben Sie schon angesprochen: Da müssten Ihnen die hohen Bruttopreise der Industrie doch recht sein, weil sie dann die Differenz zu Ihrer eigenen Kalkulation deutlicher machen und der Großhandel die Installateur*innen stärker Richtung der Eigenmarken lenken könnte, oder?



Heinze: Das stimmt nur in der Theorie, wenn der Installateur sieht, dass er dem Endkunden mit Handelsmarken attraktivere Preise machen kann. In der Praxis hat der Installateur dann aber auch weniger Marge am Produkt. Deshalb will er in der Regel die Balance zwischen Handelsmarken und Markenprodukten halten, um auf seine Rechnung zu kommen.