TikTok bietet Handwerksbetrieben eine einzigartige Chance, ihre Produkte und ihre Expertise einem breiten Publikum zu präsentieren. Als Plattform für kurze, kreative Videos hat das Videoportal enormes Potenzial, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, das Markenimage zu stärken und die Kund*innenbindung zu verbessern. Längst hat sich TikTok daher von einer reinen Plattform für junge Nutzer*innen zu einem wichtigen Medium für Unternehmen entwickelt. Handwerksunternehmen, die jetzt einen TikTok-Account einrichten, können von einer starken organischen Reichweite profitieren. Hinzu kommt, dass die Nutzung von TikTok im Vergleich zu anderen Kanälen wie Instagram keine hohen Werbeausgaben mit sich bringt.

Der Charme von TikTok liegt vor allem in seiner Authentizität. Handwerksbetriebe müssen keine aufwendigen Hochglanzvideos produzieren, um erfolgreich zu sein. Viel wichtiger ist, sich selbst treu zu bleiben. Am besten kommen Unternehmen an, die authentische Einblicke in ihren Betrieb und ihre Arbeit gewähren. Sei es die Vorstellung aktueller Projekte, die Präsentation des Teams oder die Diskussion neuer Branchentrends – authentische Inhalte werden auf TikTok besonders geschätzt.



Zwar ist die Chance auf eine große organische Reichweite eher gering, dennoch kann die Plattform einen positiven Effekt haben: Sucht ein*e potenzielle*r Bewerber*in zum Beispiel nach dem TikTok-Account des Unternehmens, erhält er dort einen Einblick, was ihn/sie als Mitarbeitende erwarten würde. Ähnlich verhält es sich mit neuen Kund*innen. Zwar wird man durch einen TikTok-Account nicht unmittelbar planbare Abschlüsse erzielen, allerdings können Handwerksbetriebe dadurch ihre Markenbekanntheit steigern und im Gedächtnis bleiben. Möchten Kund*innen zum Beispiel eine neue Küche in einem Möbelhaus kaufen, werden sie sich vielleicht an das gesehene TikTok-Video zurückerinnern – und dann möglicherweise aktiv nach dem Möbelhaus suchen.