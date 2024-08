Am 29. Juni 2021 wurde Wiens erste Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG), die Grätzl Energie, gegründet – kurz nachdem die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür mittels Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) geschaffen wurden. Die vom Klima- und Energiefonds als „Pionierprojekt“ ausgezeichnete EEG hat seither nicht nur Basisarbeit für zukünftige EEGs in Ballungsräumen geleistet, sondern ebnet auch den Weg für eine gemeinschaftliche Energiezukunft in Wien.

In den vergangenen drei Jahren hat die Grätzl Energie eine große Lernkurve durchlaufen. „Insbesondere in den Anfangsjahren gab es einige Unklarheiten für Energiegemeinschaften. Dazu zählte beispielsweise der Smart Meter Ausbau, die Abwicklung mit den Netzbetreibern oder bürokratische Hürden“, erklärt Roland Kuras, Geschäftsführer der Power Solution Energieberatung, Gründer und Vorstand der Grätzl Energie. Aber: „An jeder Herausforderung sind wir gewachsen und haben wichtige Erkenntnisse für einen optimalen Betrieb einer Energiegemeinschaft gesammelt."