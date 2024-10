Die Zahl an Energiegemeinschaften in Österreich wächst stetig - insgesamt gibt es hierzulande mittlerweile mehr als 1.800 solcher Gemeinschaften. Regionale erneuerbare Ressourcen nutzen, die sozialen Vorteile maximieren und gemeinsam nachhaltig wirtschaften - genau das ermöglichen Energiegemeinschaften, die seit mehr als drei Jahren in Österreich gegründet werden können. Zu einer solchen schließen sich beispielsweise Privatpersonen, Gemeinden und Unternehmen zusammen. Mit dem Förderprogramm „Energiegemeinschaften 2024“ unterstützt der Klima- und Energiefonds weiterhin die Gründung innovativer Energiegemeinschaften. Zur Verfügung stehen in der aktuellen Ausschreibung 2 Mio. Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).

Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sind Energiegemeinschaften eine Erfolgsgeschichte: „Energiegemeinschaften ermöglichen es, selbst erzeugte erneuerbare Energie mit Nachbarn, Familie und darüber hinaus zu teilen. Das schafft Unabhängigkeit, aber auch mehr Zusammengehörigkeit mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft. Wir sehen außerdem, dass sich der Trend fortsetzt. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien fördern Energiegemeinschaften die lokale Energiewende, kurbeln die Wirtschaft an und reduzieren den Ausstoß von Treibhausgasen.“