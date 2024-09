„Wir sehen derzeit nicht, dass die Energiegemeinschaften in ihrer Struktur oder in ihrer Aufsetzung einen Beitrag zur Netzsicherheit und Netzstabilität leisten“, kritisiert Georg Benke, Leiter des Bereichs Energiewirtschaft bei e7. Der Gewinn bei den Verbraucher*innen und Produzent*innen in den EEGs entsteht einer einerseits durch reduzierte Netzentgelte sowie den Entfall des Erneuerbaren-Förderbeitrags und der Elektrizitätsabgabe, aber auch durch den höheren Verkauf bzw. den billigen Einkauf von Überschuss-PV Strom.



Es sei daher nicht nachvollziehbar, wie sie in der derzeitigen Struktur die Netze entlasten: Zu Zeiten, an denen kein PV-Strom erzeugt wird, bleibt die maximal bezogene Leistung gleich, für die das lokale Netz ausgelegt sein muss. „In dieser Hinsicht entlasten Energiegemeinschaften, so wie es derzeit aufgesetzt ist, in keinster Weise die Netze“, führt Benke aus. Um die Netzdienlichkeit von EEGs zu fördern, werden im Positionspapier etwa netztarifliche Anreize wie Spitzenlasttarife auf der Ebene der EEG vorgeschlagen.