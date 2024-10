Insgesamt 5.000 Sammelsäcke mit QR-Codes wurden österreichweit an sämtliche Baustellen verteilt. Darin wird das Verschnittmaterial gesammelt. Über den QR-Code gelangt man direkt zur App, wo die Säcke zur Abholung angemeldet werden können. Die Postleitzahl der Baustelle bestimmt, welcher der Projektpartner für den Transport und die Wiederaufbereitung des Styropors zuständig ist. Ein Barcode am Sammelsack ermöglicht die eindeutige Identifikation und Nachverfolgung. Anschließend wird das Material von den Projektpartnern zu neuen Dämmplatten verarbeitet und ein neuer Produktlebenszyklus startet.

„Die größte Herausforderung besteht aktuell in der unterschiedlichen Qualität des angelieferten Materials. Hier haben wir in entsprechende Sortierlösungen investiert und stellen die Schulung der Nutzer*innen in den Fokus. Betriebe, die das EPSolutely-System in der ersten Testphase bereits mehrmals verwendet haben, liefern deutlich bessere Verschnitt-Qualität als Erstnutzer“, betont Maximilian Bernard, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Steinbacher.