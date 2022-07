TGA: Herr Kammerhofer, in der Haustechnikbranche sind Sie vielleicht noch nicht jedem bekannt. Die Übernahme der Geschäftsführung von Wilo Österreich ist, wenn ich Ihren Lebenslauf betrachte, Ihr Einstieg in die TGA-/Haustechnikbranche. Wenn Sie sich unseren Leser*innen bitte kurz vorstellen würden.

Gernot Kammerhofer: Gerne! Gernot Kammerhofer, 53 Jahre alt, verheirateter Vater zweier Söhne. Und Sie haben Recht: In der TGA- und Haustechnikbranche bin ich neu. Allerdings kenne ich die Mentalität und die Kund*innenbedürfnisse im Bauwesen insgesamt. In der Vergangenheit leitete ich Niederlassungen des schwedischen Fensterherstellers Inwido in Großbritannien, Polen und Österreich. Zuletzt war ich für das oberösterreichische Bauunternehmen Peneder tätig. Jetzt freue ich mich auf Wilo Österreich, die Kolleg*innen, Kund*innen und Partner!



Was macht die TGA-/ Haustechnikbranche für Sie so besonders interessant?

Kammerhofer: Die Branche hat hervorragende Zukunftsaussichten, gleichzeitig steht sie vor großen Veränderungen. Stichworte: Klimawandel und Digitalisierung. Darin liegen Herausforderungen, aber auch erhebliche Chancen. Genau das finde ich spannend! Die Haustechnik- und TGA-Branche gestaltet gerade die Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass die Wilo-Lösungen dazu einen großen Beitrag leisten können.



Warum haben Sie sich gerade für die Position bei Wilo entschieden? Von Ihrer „Außensicht“ her betrachtet, die ja oft besonders wichtig ist, als welche Art Unternehmen haben Sie Wilo kennengelernt?

Kammerhofer: Wilo passt zu mir – und ich zu Wilo! Hinter der Marke steckt eine starke Unternehmensgruppe, die auf Herkunft setzt. Wilo feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag. Gleichzeitig blickt das Unternehmen weit in die Zukunft. Wilo denkt in Megatrends, zum Beispiel Urbanisierung und Digitalisierung, um hier nur zwei zu nennen. Diese Megatrends sind Teil der Unternehmensstrategie. Tradition und Innovation, eng verwoben – das finde ich faszinierend.