Eine digital gefertigte Treppe, die sich in den zweiten Stock windet, eine hauchdünne, perforierte Betondecke, die den Schall absorbiert. Boden- und Wandmaterialien aus rezyklierten Abfallstoffen – das neueste Gebäudemodul im Forschungs- und Innovationsgebäude NEST an am Schweizer Forschungszentrum Empa ist ein Leuchtturm für materialsparende und energieeffiziente Bautechnologien. Die neue Unit STEP2 wurde nun offiziell eröffnet.

Das zweistöckige Gebäudemodul ganz oben in der Südostecke von NEST vereint eine Reihe von Innovationen, die allesamt zum Ziel haben, den Material- und Energieverbrauch zu senken und einen kreislaufgerechten Umgang mit unseren Ressourcen zu fördern. „Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, dass wir Lösungen entwickeln, die marktfähig sind und in der Baubranche tatsächlich eine Zukunft haben", betont Enrico Marchesi, Innovation Manager im NEST.



Im Dreiergespann mit dem Chemiekonzern BASF und dem Architekturbüro ROK hat das NEST-Team der Empa deshalb jede Idee auf Marktrelevanz überprüft und mit den weiteren Partnern reale Business Cases entwickelt. Entsprechend verfolgte das Team von Anfang an einen – für ein Bauprojekt eher unüblichen – Co-Creation-Ansatz. „In der Praxis eines solchen Bauprojekts erfordert das engste Zusammenarbeit aller Beteiligten von der Konzeption bis zur Umsetzung", weiß Architekt Silvan Oesterle von ROK. Schon vor der ersten Skizze saßen alle relevanten Akteure an einem Tisch. „Nur so konnten wir sicherstellen, dass wir bei der Integration von neuen Technologien ins Bauprojekt alle wichtigen Aspekte berücksichtigen", erklärt Oesterle und nennt dieses Konzept der integrierten Architekturentwicklung.