Das ehemalige Gelände der Großbäckerei Anker im 10. Wiener Gemeindebezirk hat ein Potenzial von mehr als 100.000 m² Nutzfläche für gewerbliche Nutzungen und besteht aus Bestandsgebäuden und Neubauflächen. Aus einem sogenannten „Greyfield“ soll bis 2033 ein lebendiger und CO 2 -neutraler Klimacampus entstehen. Die Bestandsgebäude der ehemaligen Brotfabrik werden dabei erhalten, saniert und neu belebt. Insgesamt gliedert sich das Gelände in acht Bauplätze, die Themenschwerpunkte sind Energie, Bauen & Sanieren sowie Digitalisierung. Geplant ist die Ansiedlung von Unternehmen, Organisationen und Forschungseinrichtungen, die zusammen an der klimaneutralen Stadtentwicklung forschen, arbeiten und sich vernetzen.

„Der Zukunftsanker soll zu einem Campus werden, an dem Unternehmen, in deren DNA Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zutiefst verankert ist, einen CO 2- neutralen Ort finden, wo sie gemeinsam mit Gleichgesinnten an nachhaltigen Zukunftslösungen arbeiten" erklärt Peter Ulm, CEO der Allora Immobilien das Konzept.

>>> Anergie: Heizen mit dem, was bisher verloren ging

Eine der Besonderheiten sind, dass der Verkehr auf dem Gelände komplett unterirdisch geführt wird, was für mehr Ruhe und Platz für Menschen an der Oberfläche sorgt. Anlieferungen und Abholungen erfolgen für alle Gebäude zentral über einen Ladehof, der über Aufzüge mit einem unterirdischen Kollektor verbunden ist. Über diesen lassen sich alle Gebäude witterungsunabhängig erreichen. Das Energiesystem nutzt regenerativen Ressourcen vor Ort. Ein Anergienetz für Wärme- und Kälte speichert, verteilt und optimiert den Ressourcenverbrauch am Areal. Der Ort verfügt außerdem über einen Eventspace in Form einer 4.000 m² großen Bogenhalle, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Die Fertigstellung des Zukunftsankers ist bis 2033 geplant.