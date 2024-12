Das Argument des Verlustes der Wettbewerbsfähigkeit durch zu hohe Arbeitskosten, zu geringe Nettolöhne und zu hohe Energiekosten wird, so scheint es, gerne benutzt um angestammte, ewig umgesetzte Prozesse (Ausschreibungen, Leistungsverzeichnisse, Berufsbilder, Honorarrichtlinien …) auch in Zukunft zu nutzen. So kommt es, dass die digitale Kompetenz der Immobilienbranche in der DACH-Region bei weitem nicht an den Reifegrad dieser Fähigkeit in den Vereinigten Staaten oder in einigen asiatischen Ländern (Singapur, China, …) heranreicht.

Das ist durchaus eine Parallele zur Autoindustrie. Die Unternehmensberatung Gartner führt in den USA und China in ihrem Digital Automaker Index Tesla vor Nio und Xpeng. BMW ist an 10. Stelle; VW an 13. Mit anderen Worten: die deutsche Autoindustrie hat bei Digitalisierung und Software Nachholbedarf. Unternehmen aus anderen Länder waren schneller mit ihren Innovationen auf diesem Gebiet und haben ihre Entwicklungsprozesse flotter umgesetzt. In Deutschland gibt es eigentlich nur eine große Softwarefirma, nämlich SAP. In der Triade existieren hingegen etliche Techkonzerne wie Nvidia oder Huawei mit Milliardenumsätzen/Gewinnen und sehr vielen Arbeitsplätzen. Chipindustrie und Softwaresysteme, aber auch Batterietechnologie ist als Disruption an der deutschen Industrie ebenso vorbeigegangen.