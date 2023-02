Es liegt an uns Planer*innen! : Das neue Erneuerbare-Wärme-Gesetz und die TGA

Alle fordern zurzeit ein Mehr an Nachhaltigkeit und Maßnahmen, um den Klimawandel zu stoppen. Aber was geht das uns Haustechnikplaner*innen an? Viel, denn wir bestimmen rund 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen und die neuen Gesetze zielen darauf ab, diesen Ausstoß zu senken.