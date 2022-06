Umsatz: Plus 17 Prozent für Hoval

Raumklima-Spezialist Hoval schließt das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 70 Mio. Euro ab, das entspricht einem Plus von 17 Prozent. Neben dem Geschäftsbereich Wärmepumpen verzeichnet das Unternehmen auch beim Absatz von Fernwärme-Lösungen und Pelletheizungen Zuwachs. Ein entscheidender Wachstumsfaktor: Die Nachfrage nach regenerativen Wärmeerzeugern boomt – quer durch die Heizungsbranche und in vielen Ländern Europas, so auch in Österreich. Der angekündigte schrittweise Ausstieg aus fossilen Technologien, der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treiben die Nachfrage.