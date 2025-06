Der Knittelfelder Spezialist für Heizungs- und Warmwassersysteme, Austria Email, versucht sich an einem gänzlich neuen Geschäftsmodell: Dem Wärmepumpen-Leasing. Das Unternehmen will so jenen Konsument*innen, die mit ihrer Investition in den Heizungstausch bisher noch gezögert haben, mit der Möglichkeit zum „Leasen statt Kaufen“ entgegenkommen. Da es 2025 keine frischen Bundesmittel für die Heizungstausch-Förderung geben soll, schlägt das Unternehmen damit in eine aktuelle Kerbe. Eine Wärmepumpe der neuesten Geräte-Generation sei bei einer Leasing-Laufzeit von 10 Jahren schon um 320 Euro pro Monat erhältlich, wie Austria Email vorrechnet.

„Unser Ziel ist es, den Umstieg auf eine kostensparende Wärmepumpe für die heimischen Haushalte mit einer einfachen Lösung leistbar zu gestalten. In der Praxis zeigt sich, dass einige Österreicher*innen mit der Investition zögern, weil sie den Gesamtbetrag nicht auf einmal bezahlen möchten", erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG. Mit dem Wärmepumpen-Leasing ermögliche man nun die Nutzung einer Wärmepumpe, ohne dass die Gesamtrechnung sofort bezahlt werden muss.