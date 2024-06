Der Zusammenschluss der Fernkältezentralen am Schottenring und am Stubenring über ein 4,7 Kilometer langes Leitungsnetz hat neben Versorgungssicherheit den Vorteil, dass sehr effizient, also energiesparend gekühlt werden kann. „Mit dem Fernkältering gelingt es Wien Energie, die Versorgung mit Kühlung zahlreicher öffentlicher Gebäude am Ring und in der Innenstadt sicherzustellen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch herkömmliche Klimageräte wesentlich zu minimieren - denn Fernkälte spart rund die Hälfte an CO 2 -Emissionen im Vergleich zu Klimageräten", so Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. Um klimafreundliche Abkühlung zu ermöglichen, erweitert Wien Energie gemeinsam mit den Wiener Netzen das Fernkältenetz und versorgt neben der Innenstadt beispielsweise auch mehrere hundert Neubau-Wohnungen im Nordbahnviertel und am Hauptbahnhof mit Fernkälte.

>>> Hitzewelle kurbelt Fernkälte an



Erst 2022 ging etwa die Fernkältezentrale Stubenring in Betrieb. Im Endausbau wird sie auf 18 MW Kälteleistung und eine Kapazität für 360.000 m2 kommen. Vier Jahre dauerte es bis zur ersten Kältelieferung aus der Postgasse 8. Die Kältezentrale befindet sich im zweiten und dritten Untergeschoss im Innenhof des Gebäudes. „Das ist ein wunderbarer Standort. Eine Kältemaschine macht immer ein bisschen Wirbel, wir haben hier ideale Voraussetzungen für die Akustik vorgefunden“, weiß Burkhard Hölzl, zuständiger Fernkälte-Experte bei Wien Energie. Bei den Arbeiten im Innenhof wurden die historischen Fundamente nach unten verlängert und ein Betonbauwerk errichtet. Auch nach der Einbringung der Kältemaschinen erlauben Betonfertigteile, die weg gehoben werden können, spätere Revisionen. Ein mit der Kältezentrale verbundenes Einlaufbauwerk etwa 400 Meter entfernt, sorgt für Rückkühlung über den Donaukanal.