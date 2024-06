Rund 57,7 Mio. Euro investierte die Linz AG in das Multifunktions-Gebäude, dessen Grundstein 2021 gelegt wurde. „Diese Investition fördert den Wirtschaftsstandort, werden doch hier die Weichen für Netzsicherheit und -ausbau gestellt", wie Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG Klaus Luger betonte.

Im Mittelpunkt des Gebäudekonzepts stehen eine nachhaltige Gebäude- wie Fassadentechnik. Die Nutzung des hauseigene Energienetzes, erneuerbarer Energiequellen sowie eine neue Fernkältezentrale reduzieren dabei die Lebenszykluskosten. Darüber hinaus kamen ökologische Baumaterialien wie Mineralwolldämmung zum Zug.



Mit dem Netzgebäude setze man Maßstäbe in der umweltfreundlichen Gebäude- und Fassadentechnik und trage zur Versorgungssicherheit für Linz und das gesamte Netzgebiet der Linz AG bei, wie Linz AG-Generaldirektor Erich Haider bei der Eröffnung betonte. Auch ATP-Gesamtprojektleiterin Birgit Reiterer lobt das Projekt: „Durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Planungsbeginn an konnten wir die teils unterschiedlichen und anspruchsvollen Anforderungen an das Gebäude effizient meistern."