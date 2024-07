Die Vorarlberger :be AG, börsennotierte Dachgesellschaft des Architekturbüros Baumschlager Eberle Architekten und der 2226 AG hat Verhandlungen zum vollständigen Erwerb der Pfeil & Koch Ingenieurgesellschaft, einem deutschen Planungsunternehmen, erfolgreich abgeschlossen. Über ihre Tochter 2226 hat die Dachgesellschaft das Ingenieurbüro, das auf technische Gebäudeausrüstung (TGA) spezialisiert ist, damit rückwirkend zum 1. Januar 2024 in die Konzerngruppe aufgenommen. Aus der Pfeil und Koch Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG wird in diesem Rahmen PKi GmbH.

Das 1997 gegründete Ingenieurbüro mit 48 Mitarbeitenden und zwei Standorten in Köln und Stuttgart ergänzt das :be-Portfolio mit seinem Schwerpunkt des Holistic Engineerings der TGA. Das Leistungsangebot richtet sich an Neu- und Bestandsbauten in Verbindung mit ganzheitlichen Energiekonzepten sowie ergänzende Dienstleistungen wie Simulationen, bauphysikalische Planungen und Monitoring. Damit bringe Pki Erfahrung in bei :be ein, die ideal zur aktuellen Nachfragesituation in der Baubranche passen, wie die Gruppe in einer Aussendung betont. Ziel sei eine schlanke, innovative und energieeffiziente Technik, die umweltfreundlich und mit minimierten Investitionen und geringen Betriebskosten auch wirtschaftlich ist (Low-Tech-Ansatz).