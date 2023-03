Aber nicht nur Unternehmen sind - wie auch teilweise bisher schon - verpflichtet, Maßnahmen um zu setzen. Auch der Gebäudebestand ist betroffen. Das bedeutet, dass sie auch unter bestimmten Umständen im Bestand nach zu rüsten sind. Ein Beispiel ist das Bundes-Energieeffizienzgesetz.



Laut diesem müssen in bestehenden und neuen Gebäuden mit mehreren Wohnungen sowie oder in Mehrzweckgebäuden, die über eine zentrale Anlage zur Wärme- oder Kälteerzeugung oder über ein Fernwärme- oder Fernkältesystem verfügen, individuelle Verbrauchszähler und Heizkostenverteiler installiert werden, um den Wärme- und Kälteverbrauch der einzelnen Einheiten zu messen. Das muss dann gemacht werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und gemessen an den potenziellen Energieeinsparungen technisch und kosteneffizient durchführbar ist.

Das gilt auch für eine zentrale Anlage zur Wärmeerzeugung für Trinkwarmwasser. Derzeit sind weitere Gesetze die etwa flächenmäßig große Gebäude betreffen, kurz vor der Beschlussfassung. Diese Planungen kennen wir schon, meist handelt es sich um den Einbau von geeichten Subzählern. Auch das Monitoring für die Energiemanagement Systeme kennen wir aus dem Planungsalltag.

