Im April 2023 wandern rund 120 Mitarbeitende aus den Geschäftsfeldern der Obermeyer Gebäudeplanung in die ATP-Gruppe. Mit dem neuen Namen ITA (Integrale Technische Ausrüstung) engineering wird das TA-Büro verstärkt an den Standorten München und Wiesbaden mit Technikplanung in allen Bereichen des Bauwesens am Markt präsent sein.

Das Team von ITA engineering wird als selbständiger TA-Planer agieren und im Austausch mit dem Netzwerk von ATP architekten ingenieure stehen, das rund 1.200+ Kolleg*innen in DACH und CEE umfasst. ATP ist für die Expertise in der Anwendung der integralen digitalen Planung mit BIM (Building Information Modeling) bekannt und gemessen am Marktvolumen die Nr. 1 in Westeuropa.

