Damit sind die Aktualitäten jedoch noch längst nicht erschöpft: „Für das Betriebsgebäude in Steyrling, wofür wir die Planung für die vollständige Sanierung der Haus- und Elektrotechnik und einer neuen Klimaanlage gemacht haben, war Ende September die Schluss-Begehung, bereits im April hat die Firma Sema in Bad Leonfelden ihren neuen Standort eröffnet, bei der Uniqa in Innsbruck wird gerade mit dem Umbau des dritten Geschosses begonnen und im Laborgebäude von Swietelsky in Pasching startet derzeit die Inbetriebnahme“, berichtet Daniel Grabner.



Während er für HKLS, Sprinkler und Regelungs-Technik zuständig ist, zeichnet Partner Jürgen Schwaiger für die Elektrotechnik verantwortlich. In der internen Arbeitsteilung ist Schwaiger der Mann für die Technik und Grabner der für Akquisition und Kalkulation. Gemeinsam bilden die beiden ein starkes TGA-Team.