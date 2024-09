Die Tiefenbohrungen sind das Herzstück der Anlage in Aspern. Sie gehen über 3.000 Meter in die Tiefe, um das heiße Formationswasser dort für die Wärmeerzeugung zu nutzen. Für den Untertage-Bereich des Deeep-Projekts ist OMV verantwortlich. Diese erste Tiefengeothermie-Anlage dient zudem als Grundlage für den weiteren Ausbau der Geothermie in Wien. Insgesamt wollen OMV und Wien Energie Tiefengeothermie-Anlagen mit einer Leistung von bis zu 200 Megawatt entwickeln. Damit kann klimaneutrale Fernwärme für umgerechnet bis zu 200.000 Wiener Haushalte erzeugt werden. In Summe sollen 2040 etwa ein Viertel der Fernwärme-Gesamterzeugung mit der Tiefengeothermie abgedeckt werden.

Die Partner planen bis zu sieben Tiefengeothermie-Anlagen in Wien im Rahmen von Bohrprogrammen umzusetzen. Bei einem solchen Bohrprogramm werden mehrere Bohrungen und Anlagenstandorte parallel geplant und errichtet. Der weitere Zeitplan für die Umsetzung sowie die Leistung dieser weiteren Anlagen ist noch von den Erkenntnissen aus der Pilotanlage in Aspern abhängig.



Gebohrt wird künftig am Rande der Seestadt Aspern. Die Bohrplatzerrichtung dauert dort knapp drei Monate. In dieser Zeit baut das Deeep-Projektteam auf dem künftigen Anlagengelände die Zufahrtswege, bereitet die notwendige Infrastruktur vor und richtet Baucontainer ein. Schlussendlich wird der Bohrturm für die Tiefenbohrungen aufgestellt. Auch ein Infocenter für Anrainer*innen und Interessent*innen entsteht vor Ort.