Alles in allem zeigt sich der Vertriebsprofi für die Unternehmensentwicklung sehr optimistisch: „20/21 haben wir wie alle in der Branche eine sehr gute Entwicklung verzeichnet, 2022 könnte das beste Jahr von Holter werden, wir gehen von einem starken Umsatzwachstum aus, auch auf Grund der Preissteigerungen.“ Wie geht Holter mit diesen Steigerungen, aber auch mit den Lieferproblemen um? „Wir rüsten unsere Lager auf, wo es nur geht, haben neue Flächen angemietet, wollen auch neu bauen. Unsere Lager sind zu 95 Prozent belegt, wir nutzen jede Ecke, jeden Winkel.“



Von einer raschen Entspannung geht Kroiss nicht aus: „Ich stehe sehr positiv zu den Klimazielen der Regierung, aber: Wer soll die Anlagen, so sie am Markt überhaupt verfügbar sind, denn montieren? Es fehlt an Fachkräften!“ Fachkräftemangel ist auch für Holter selbst ein Problem. „Wir haben gerade knapp an die 30 Lehrstellen neu besetzt, es sind aber noch viele offen. Wir bieten den jungen Leuten tolle Nachwuchsprogramme, wir tun viel, um die jungen Menschen nach ihrer Ausbildung auch bei zu uns halten“, erklärt Kroiss und zeigt sich selbstkritisch: „Bei unseren Stellenausschreibungen müssen wir erfinderischer, kreativer sein. Gute Leute haben heute die Wahl und gehen nicht in einen 08/15 Betrieb.“