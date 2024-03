5. Bodenebene Dusche mit Ablauf in der Wand

Die neue Quaryl-Duschfläche Wallway von Villeroy & Boch ermöglicht eine fugenlose Duschfläche ohne Ablauf im Boden. Denn dieser befindet sich hinter eine Designblende in der Wand und ermöglicht dadurch, neben einer eleganten Optik, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Die Duschfläche ist in den beiden Mattfarben Stone White sowie Anthracite erhältlich.



6. Passgenaue Armaturen

Abgestimmt zu den Bad-Kollektionen bietet Villeroy & Boch ein Armaturen-Sortiment in an. Neue Ausführungen in Brushed Nickel oder Brushed Gold sorgen für warme Akzente. Ob klassisch, elegant oder modern, das Design der Armaturen kann der jeweiligen Keramik angepasst werden.