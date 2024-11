Trotz Automatisierung und beeindruckender Fortschritte wird die menschliche Expertise immer ein unverzichtbares Gut in der TGA bleiben. KI ist in der Lage, enorme Datenmengen zu analysieren, verschiedenste Muster zu erkennen und Vorschläge zu generieren. Jedoch obliegt die abschließende Bewertung, die Interpretation der Ergebnisse sowie die Ableitung praxisgerechter Maßnahmen immer noch dem Menschen. Nur durch Fachkompetenz und Erfahrung kann die Untersetzung von KI sinnvoll in den Planungsprozess integriert werden.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Berechnung von Energiekonzepten. Während KI unter anderem Energiebedarfsprognosen sowie konkrete Vorschläge zur Anlagenauslegung unterbreiten kann, müssen Ingenieur*innen in der Lage sein, diese Vorschläge hinsichtlich der spezifischen Anforderungen des Gebäudebetreibers, des Budgetrahmens sowie der regulatorischen Rahmenbedingungen bewerten zu können. Denn am Ende eines jeden KI-Prozesses steht die menschliche Entscheidung, die darüber bestimmt, welche Maßnahmen in der Realität umgesetzt werden oder welche Modifikationen erforderlich sind.