Neben der Vorlauftemperatur-Optimierung bietet die Resideo Heizlast-App zusätzliche Ergänzungen: So werden einmal eingegebene U-Werte für Bauteile automatisch innerhalb des Projektes wiederverwendet. Dies erspart die wiederholte Dateneingabe und verhindert mögliche Fehler dabei. Sollte es dennoch nötig sein, den U-Wert zu ändern, ist dies flexibel möglich.



Für eine noch genauere Planung und Auslegung von Heizungsanlagen, insbesondere in komplexen Gebäudestrukturen, können nun zudem auch Bauteile berücksichtigt werden, die an eingeschränkt beheizte Räume angrenzen. Hierbei wird ein pauschaler Delta-Wert von 5 Kelvin verwendet, um die Wärmeübertragung zu ermitteln. Darüber hinaus lassen sich Fußbodenflächen anteilig rechnen, z.B. an einen unbeheizten Keller, einen auskragenden Teil gegen Außenluft und einen weiteren Teil gegen Erdreich. Parallel zu den Neuerungen in der Heizlast-App bietet Resideo auch neue Webseminare im Oktober, November und Dezember an.