Im Zuge des Paradigmenwechsels von der ÖNORM B 5019 zur ÖNORM B 1921 haben sich die von der Norm angesprochenen Zielgruppen gravierend verändert. Wie der Name bereits ausdrückt, richtet sich die ÖNORM B 5019 mit den Inhalten zur hygienerelevanten Planung, Ausführung und Sanierung an die Planenden und die Ausführenden.

Lediglich die Inhalte zum Betrieb und zur Überwachung sprechen die Betreiber*innen an. Im Gegensatz dazu richtet sich die ÖNORM B 1921 fast ausschließlich an die Betreiber*innen und spricht die Planenden sowie die Ausführenden mit wenigen für sie relevanten Punkten nur am Rande an. Zur Festlegung von Probenahmestellen und Betriebsparametern sowie zur fachkundigen Beratung ihrer Kund*innen sollten aber auch die Planenden und die Ausführenden mit der ÖNORM B 1921 „auf Du“ sein.