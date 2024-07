Jede Wohnung eine eigene Heizung: Nach diesem Prinzip funktionieren Gasthermen, die in Mehrfamilienhäusern auf jeder Etage separat angebracht sind – und in Österreich etwa in Wien mit 474.000 Geräten noch weit verbreitet sind. Spätestens wenn ein Gerät kaputtgeht, stellt sich eine wichtige Frage: Soll das Gebäude weiterhin dezentral beheizt werden oder ist eine Zentralheizung die bessere Wahl?



„Wir empfehlen, Gasthermen gegen eine zentrale Wärmeerzeugung zu tauschen, kombiniert mit einer Combi Port M-Retro Wohnungsstation für die dezentrale Trinkwassererwärmung. Mit den passenden Adaptersets ist eine vereinfachte Montage an die Bestandsinstallation leicht umsetzbar“, betont Torben Kehl, Referent für Technikschulungen bei Uponor.