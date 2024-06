Das laufende Geschäftsjahr schätzt die Austria Email AG wegen der deutlich schlechteren Nachfragesituation und der Delle am Bau sehr vorsichtig ein. Das Interesse der Konsument:innen an den Produkten sei zwar anhaltend hoch, das würde sich derzeit jedoch noch nicht in der angespannten Auftragslage widerspiegeln.

"Mittel- und langfristig gehen wir dennoch von kontinuierlichem Wachstum aus. Denn zur Bewältigung der Energiewende im Gebäudebereich führt an Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpen sowie smarten Speichern kein Weg vorbei", gibt sich Martin Hagleitner optimistisch zum Ausblick für das Unternehmen. Dazu trägt auch der Fokus auf "Green Products" bei: Der Anteil am Gesamtumsatz macht derzeit rund 75 Prozent aus. Austria Email AG trage so dazu bei, dass die Unabhängigkeit von fossilen Energien bei Sanierung und Neubau gelingt und die Energieeffizienz nachhaltig gesteigert wird.



Um für diese Entwicklung gerüstet zu sein, hat die Austria Email AG ein Investitionsprogramm in Höhe von 8 Mio. Euro für den Ausbau der Produktion in Österreich aufgelegt. Als erster Schritt wurde bereits im ersten Quartal 2024 eine zusätzliche Fertigungslinie für Pufferspeicher in Knittelfeld in Betrieb genommen.