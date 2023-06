Austria Email legt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 vor: Dank hoher Nachfrage und Wachstum in allen Produktgruppen steigerte der Spezialist für Speicher- und Heizungstechnik seinen Jahresumsatz von 94,9 Mio. Euro im Jahr 2021 um 31,5 Prozent auf 124,8 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Auf die letzten fünf Jahre gesehen entspricht das einer Verdoppelung der Umsätze.



Die Austria Email-Gruppe inklusive der hundertprozentigen Tochter Austria Email GmbH sowie der akquirierten 70 Prozent-Tochter Thermic Energy in Deutschland weisen einen Zuwachs von rund 68 Prozent auf: Von 107,3 Mio. Euro im Jahr 2021 (ohne Thermic Energy) auf 180,1 Mio. Euro 2022. Auch die Energiewende macht sich bemerkbar: Der Umsatzanteil von „Green Products“ ist 2022 im Vergleich zu 2021 um 75 Prozent gewachsen. 2022 wurde somit ein EGT von 9,3 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Gewinn ist gegenüber 2021 gleichbleibend, Grund dafür ist laut Austria Email, dass man die Kostensteigerungen nicht in vollem Umfang an die Kund*innen weitergegeben habe.