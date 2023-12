Ein kurzer Blick in die nähere Vergangenheit: Vor der Verabschiedung des Erneuerbare-Wärme-Pakets stand das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG). Nach politischen Rangeleien um Regelungen wie einem Zentralisierungsgebot oder einer Verpflichtung zum Heizungstausch, ist das EWG für diese Legislaturperiode totgesagt. Mit dem neuen EWP stellt sich die Frage: Braucht es ein EWG überhaupt noch? Pfemeter und Freimüller bejahen dies deutlich.



„Das EWG muss jedenfalls kommen, da sonst der weitgehende Ausstieg aus fossilem Heizen nicht funktionieren wird. Aktuell war offensichtlich nur das EWP konsensfähig", so Pfemeter. Wichtig sei, dass die Förderungen nun konstant bestehen bleiben, „ansonsten fährt die Politik die Branche mit dem Auf und Ab an die Wand".



Am EWG alleine läge es aber nicht, argumentiert Hagleitner: „Auch mit dem Entwurf von 2022 wäre die Gebäudeenergiewende nicht zu bewerkstelligen. Bei allem Respekt und Dankbarkeit dafür, dass die Regierung nach längerem Koma in der Sache nun handelt: Es hätte budgetschonendere Alternativen gegeben."

Als „Verbotsgesetz" beschreibt Berger den alten EWG-Entwurf. „Wir leben in einer liberalen Demokratie und sind stolz auf unser Grundrechte. Ein Verbotsgesetz muss zwangsläufig in solche eingreifen - es ist eine heikle Frage, ob das wirklich zielführend ist oder eher den gegenteiligen Effekt auslöst", so die VÖK-Geschäftsführerin. Sie ortet zudem auch technische Einschränkungen: „Wir wollen erneuerbare Energie nutzen - welchen Sinn macht es dann, wenn dann z.B. Wohnungsbesitzer*innen vom Gesetzgeber gezwungen werden, ihr Brennwertgerät mit einem Wirkungsgrad von 92 Prozent gegen den Anschluss an Fernwärme zu tauschen, wo über 30 Prozent an Transport und Umwandlungsverlusten anfallen?"

Für Freimüller ist das EWG hingegen noch „eindeutig" nötig. „Das EWG hätte eine regelmäßige Förderung bis 2040 bedeutet – etwas, das die Innung und das Zukunftsforum SHL jetzt wieder fordern, unter dem Motto 'zuerst vernichten wir das EWG'", kritisiert er abschließend.