Kein Mieter ist gezwungen, in einem nicht so energieeffizienten Haus zu wohnen. Natürlich ist ein schöner Altbau mit drei Meter hohen Räumen nicht so energieeffizient wie eine Schuhschachtel aus den 1970-iger Jahren, die im Zuge einer "energetischen Sanierung" in zwanzig Zentimeter Plastik eingepackt wurde. In den auf diese Art sanierten Gebäuden werden dann Schlitze in die Stöcke der neuen 3-Scheiben-Fenster gemacht, damit die Bewohner nicht ersticken und die Gebäudesubstanz nicht leidet. Wie es in solcherart sanierten Häusern dann um die Wohnqualität steht, mag jeder für sich selbst beurteilen.

Statt noch weiterer Anreize zur Gebäudesanierung in diesem bisherigen Stil braucht es vielmehr neue Qualitätsstandards, die die Wohnqualität im Blick haben. Und zwar mit Hausverstand und Augenmaß - und vor allem ohne weitere Normen, die ohnehin niemand mehr vollinhaltlich nachvollziehen kann. Unter anderem deshalb, weil die Normen einander teilweise widersprechen ... bei den Normen wäre "one in, two out" eine gute Sache, vor allem in der Sanierung.