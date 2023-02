Sparsamer Wasserverbrauch, regenerative Energien zur Wärmeerzeugung und hygienisch saubere Luft in Gebäuden - Lösungen für eine nachhaltige Zukunft sind gefragter denn je. Auf der ISH in Frankfurt stehen sie vom 13. bis 17. März 2023 im Fokus der SHK-Branche.

Rund 900 Aussteller, davon 80 Prozent aus dem Ausland, präsentieren ihre Neuheiten im Rahmen der ISH Water. Sie sind in den Hallen 1 bis 6, in der Festhalle und im Forum zu finden. Das Angebot reicht von allem für die Erlebniswelt Bad über Installationstechnik, Software, Werkzeuge und Befestigungsmaterial bis hin zu International Sourcing. Neben Designaspekten rückt die ISH Water 2023 das Thema Nachhaltigkeit besonders in den Fokus.



Stefan Seitz, Leiter Brandmanagement ISH, freut sich auf die Präsentationen der Aussteller: „Zugang zu Wasser in Trinkwasserqualität zu haben und das in ausreichender Menge, ist nicht mehr so selbstverständlich wie es einmal war. Das mussten wir in den letzten Jahren lernen. Daher setzt der Bereich ISH Water einen Schwerpunkt beim Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich, dass viele Hersteller dies in ihren Präsentationen so vielfältig aufgegriffen haben.“

