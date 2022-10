In der Eröffnungskeynote der TGA-Konferenz schlug Daniel Deutschmann, Heid & Partner Rechtsanwälte, die Brücke zwischen BIM und Recht. „Dies betrifft aus rechtlicher Sicht insbesondere das Vergabe- und das Vertragsrecht sowie als Schnittstellenthema zwischen Technik und Recht die Leistungsbilder", wie er erklärte. Unter anderem erörterte Deutschmann, die Frage, ob BIM in einer Ausschreibung verpflichtend vorgegeben werden darf, und wenn ja, ob öffentliche Auftraggeber eine Software verpflichtend vorgeben können. International wurde es gleich darauf mit einem Vortrag von Jacob Knowles, namhafter Planer aus Boston, der anhand CO 2 -freier Laborgebäude einige Einblicke in die gelebte Praxis gebäudetechnischer Planung in den USA gab.

Wieland Moser, TB Käferhaus, stellte das Projekt rund um die Generalsanierung der Akademie der bildenden Künste vor. Anschließend sprach Gerhard Zucker, Thematic Coordinator bei AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Steffen Robb, Gründer und Geschäftsführer des Innovationslabors Digital Findet Stadt, über BIM in der TGA und Synergien durch offenen Datenaustausch. Von Bogdan Ungureanu erfuhren die Teilnehmenden mehr über 3D-Laserscanning im Planungsprozess. Über die Beeinflussung von Filter und Energieeffizienz referierte Thomas Beiglböck von Trox, nach der Mittagspause regte der Vortrag von Doris Wirth, BLUESAVE Consulting, über die Taxonomie-Verordnung und die aktuellen Gaskrise zum Nachdenken über Boosts für die Energiewende an.