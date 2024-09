Der größte Unterschied im Heizungstausch-Förderregime zwischen Österreich und Deutschland liegt in den Hybridheizungen. Österreich fördert eine neue Holzheizung oder Wärmepumpe nur, wenn der vorhandene Öl- oder Gaskessel entfernt wird. In Deutschland werden auch Hybridanlagen gefördert, bei der die vorhandene funktionierende fossile Anlage um eine Wärmepumpe, Holzheizung, PV oder Solaranlage ergänzt wird, die 65 Prozent des Bedarfes liefern muss. Diese Forderung der VÖK stößt auf ebenfalls sehr unterschiedliche Resonanz:

Für die ÖVP hat Tanja Graf diese Option auch in die Koalitionsgespräche eingebracht, ist damit aber am Koalitionspartner gescheitert. Sie findet die Option der Hybridlösungen zur cleveren Risikostreuung nach wie vor sehr gut und will das auch in die nächsten Koalitionsverhandlungen einbringen.

Die Grünen stehen dem weiterhin ablehnend gegenüber: Deren Programm heißt "Raus aus Öl und Gas". Der Einbau einer Hybridheizung stehe jedem frei, das sei nicht verboten; Lukas Hammer spricht sich aber gegen eine Förderung für Lösungen aus, bei denen weiterhin fossile Energieträger genutzt werden.

Ähnlich sieht das die SPÖ, die in einer Doppelgleisigkeit keine praktikable Lösung erkennen kann. Alois Schroll steht für Technologieklarheit, um die Investitionssicherheit zu fördern. Auch die NEOS möchten, dass Förderungen den Weg in die Klimaneutralität einschlagen und das Zeitalter fossiler Brennstoffe klar beenden. Karin Doppelbauer will Förderungen nur für einen vollständigen Ausstieg aus Öl und Gas in der Wärmeversorgung.

Für die Förderung von Hybridlösungen ist die FPÖ. Axel Kassegger kann nur schwer nachvollziehen, dass Holzheizungen und Wärmepumpen nur dann gefördert werden, wenn ein bestehender Öl- oder Gaskessel entfernt wird.